Несмотря на дождь, который прошёл в областной столице накануне «Лыжни России – 2026», гонка всё-таки состоялась.Пример для молодёжиВ минувшую субботу по сложившейся традиции участники «Лыжни России» собрались в парке «Дружба». Болеть за своих лыжников приходили целыми семьями.Александра Давыдова лыжами начала заниматься только в этом году.– В январе купила инвентарь, попробовала себя в этом виде спорта. Почувствовала, что получается, и решила выйти сегодня на соревнования. Результат не так важен, хочется почувствовать атмосферу праздника, – делится Александра.Пддержать женщину пришли супруг Дмитрий с двумя дочками, причём старшая из них – четырёхлетняя Полина – пошла по стопам, точнее, по лыжне мамы и тоже начала осваивать лыжи.Самым опытным участником соревнований тоже уже по традиции стал Анатолий Митрофанов – кандидат в мастера спорта, член президиума областного клуба заслуженных работников физической культуры Российской Федерации «Элита» и исполкома Общероссийской федерации по футзалу.Сегодня Анатолию Ивановичу 87 лет. В своей жизни он не пропустил ни одной «Лыжни России».– Я с детства занимаюсь спортом. А спорт – в первую очередь это здоровье, самое важное, что у нас есть! Сегодня погода выдалась удачная – чем не повод встать на лыжи? Не ради победы, а ради хорошего настроения, – заключил он.Валентина Нарейко тоже лыжница со стажем. В 76 лет она, как и Анатолий Иванович, ещё ни разу не пропустила старты. И с каждого мероприятия привозит презент – спортивную шапочку.– Я их коллекционирую! – признаётся пенсионерка. – Мы, старшее поколение, должны показывать пример молодёжи. У меня, к примеру, двое детей, уж взрослых, и трое внуков – каждый из них занимается спортом: ба­скетболом, волейболом и тхэквондо, – с гордостью отметила Валентина Григорьевна.Быстрее всехВ этом году 44-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» открылась «Забегом почётных гостей» на новой дистанции три километра. На старт вышли ВИП-гости, в том числе губернатор Александр Авдеев, исполняющий полномочия главы города Владимира Сергей Волков, а также ветераны и участник СВО.Затем на дистанции пять километров стартовали юноши и девушки 2008 года рождения и моложе. Следом один километр преодолевали все желающие, а также мальчики и девочки 12 лет и младше. Состоялся забег «Безграничные возможности».В 13:00 был дан старт забегу на 10 километров для мужчин и женщин 2007 года рождения и старше.Быстрее всех эту дистанцию среди женщин пробежала Любовь Ушакова. На втором месте – Ирина Плотникова, на третьем – Анна Курепкина. У мужчин на той же дистанции лучшим был Арсений Попков. Вторым и третьим гонку закончили Артём Гришанин и Семён Жаворонков.На дистанции пять километров среди девушек первое место заняла Софья Иванова. Серебро и бронза у Анастасии Кондратенко и Снежаны Лариной. Среди юношей первенствовал Арсений Попков. Даниил Емелин и Михаил Шелудков заняли второе и третье места.На дистанции один километр среди девочек 2014 года рождения и младше первой к финишу пришла Алиса Гришанина. Второй стала Полина Ковалёва, а третьей – Евгения Кудряшёва. Среди мальчиков первенствовал Григорий Петряев. Вторым стал Дмитрий Хобачев, третьим – Николай Цыганов.В забеге «Безграничные возможности» первыми к финишу пришли Алина Круглова и Николай Мкртычев. На втором месте – Полина Погодина и Николай Головкин, на третьем – Валерия Щелкова и Григорий Пиньков.Самыми опытными участниками владимирской «Лыжни России – 2026» стали Анатолий Митрофанов и Натта Поняева. Самые юные участники «Лыжни России – 2026» – Нина Данилова и Святослав Красильщиков. Самой спортивной признана семья Кудряшёвых.Справка«Лыжня России» – это самая массовая лыжная гонка в нашей стране, в которой участвуют и профессионалы, и любители. Проводится ежегодно начиная с 1982 года, в большинстве российских регионов – во вторые выходные февраля. Основная цель гонки – популяризация здорового образа жизни и привлечение людей к регулярным занятиям физкультурой.В этом году к акции по всей стране присоединился 71 регион, что подтверждает статус «Лыжни» как самого масштабного массового спортивного мероприятия не только в России, но и в мире.