Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально представил личному составу нового начальника областного УМВД генерал-майора Игоря Белецкого. Соответствующий указ о его назначении на эту должность подписал Президент России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Глава ведомства отметил высокий профессионализм нового руководителя и поручил ему в кратчайшие сроки изучить ситуацию в регионе для эффективной работы. Министр