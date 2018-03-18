Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 14.00 по московскому времени составила 34,72%, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

К двум часам дня по московскому времени на выборы президента России пришли 34,72% избирателей, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.В голосовании принял участие и самый пожилой житель РФ — 122-летний Аппаз Илиев из Ингушетии. Он проголосовал на дому.Всего в Ингушетии живут 33 человека старше 100 лет, все они смогут принять участие в выборах. В списках избирателей республики — 6446 человек старше 80 лет.По данным избиркома, явка на выборах в Ингушетии составила 29,1% (32,7% в 2012 году), передает РИА Новости.