Избиратели демонстрируют высокую активность на выборах президента. К середине дня явка в среднем выросла на 5% по сравнению с прошлыми выборами.

Избиратели демонстрируют высокую активность на выборахпрезидента. К середине дня явка в среднем выросла на 5% по сравнению спрошлыми выборами.Очень активно голосуют восточные регионы – в некоторыхрайонах Чукотки и Камчатки явка на президентских выборах приближаетсяк 80%. Это значительно выше, чем при голосовании 2012 года. Судя пофотографиям в соцсетях, на многих участках наблюдались очереди.О большом наплыве избирателей сообщается из Крыма. Жителиреспублики впервые голосуют на выборах президента России. Свой голос навыборах уже отдал глава Крыма Сергей Аксенов.Не остались без внимания и рабочие, которые трудятсяна самом масштабном строительном объекте Европы – Крымском мосту, перваяочередь которого может быть открыта уже в мае этого года. Проголосовать смогути строители нового терминала Симферопольского аэропорта.Стоит подчеркнуть, что 18 марта для Крыма – особенныйдень. Ровно четыре года назад произошло историческое воссоединение полуостровас Россией. Ему предшествовал референдум, на котором подавляющее большинствокрымчан и севастопольцев высказались за то, чтобы, по словам президентаВладимира Путина, "вернуться в родную гавань".К полудню свои голоса на выборах отдалипервые лица страны и практически все кандидаты на высший пост в стране. Действующийглава государства Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участкев Академии наук на улице Косыгина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пришел наизбирательный участок в центре Москвы, одним из первых региональных лидеров,реализовавших свое избирательное право, стал губернатор Волгоградской областиАндрей Бочаров.Также свои голоса на выборах уже отдали губернаторМосковской области Андрей Воробьев, врио губернатора Самарской области ДмитрийАзаров, глава Оренбургской области Юрий Берг и губернатор Пензенской областиИван Белозерцев. Проголосовали губернатор Астраханской области Александр Жилкини глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.Все избирательные участки работают по единому графику – с 8:00 до 20:00по местному времени. Первыми голосуют жители восточных регионов, а в самомзападном – Калининградской области – избирательные участки закроются, когда вМоскве будет 21:00. До этого времени СМИ не публикуют информацию опредварительных результатах выборов, сообщаются лишь данные о явке избирателей.Навсех участках дежурят наблюдатели, которые следят за чистотой голосования навыборах. От них уже есть первые комментарии. Член парламента Словакии МарекКрайчи считает, что выборы президента стали более прозрачными по сравнениюс парламентскими выборами в прошлом году."Процессвыборов организован весьма открыто, и выборы доступны для избирателей. Я был навыборах в прошлом году, тогда наблюдал за выборами в парламент, и могу сказать,что ситуация улучшилась – стало больше электронных систем подсчета голосов, ктому же на избирательных бюллетенях есть штрих-код. Все это позволяет сделатьсистему выборов более прозрачной и, безусловно, производит хорошеевпечатление", – сказал Крайчи.Активно идет голосование и за границей, тысячи российскихграждан приходят на избирательные участки, открытее в диппредставительствахРоссии. Единственная проблема может быть на Украине – местные националисты занесколько дней до выборов заявили, что намерены блокировать российскиедипломатические учреждения и не дадут гражданам нашей страны проголосовать. В Россиизаявили, что возмущены ситуацией с голосованием россиян на Украине,назвав ее грубейшим нарушением норм международного права.Сегодня, 18 марта в России проходятвыборы президента. Конкуренцию действующему главегосударства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца,составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российскийобщенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР),Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и ГригорийЯвлинский ("Яблоко").