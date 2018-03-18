Легковой автомобиль на большой скорости снес женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть по зебре. Как утверждают очевидцы инцидента, пострадавшая скончалась на месте аварии до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее вечером в субботу, 17 марта, подмосковном Раменском, попало в объектив автомобильного регистратора.Автомобили остановились перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешехода.Женщине удалось пересечь половину проезжей части, после чего она была сбита автомобилем Hyundai, двигавшимся с большой скоростью.По утверждению очевидцев, пострадавшая скончалась на месте аварии.