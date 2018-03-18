Кандидат в президенты Российской Федерации Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке на юго-западе Москвы.

Кандидат в президенты Российской Федерации Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке на юго-западе Москвы. Он находится в Российской Академии Наук на Ленинском проспекте, передает телеканал "Россия 24".Бабурин был единогласно выдвинут кандидатом на съезде партии "Российский общенациональный союз", которую, собственно, и представляет. В политику Сергей Бабурин пришел в начале 1990-х, когда его избрали народным депутатом Верховного Совета РСФСР. А дальнейшем Бабурин неоднократно избирался в Государственную Думу.