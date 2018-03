Министры обороны и иностранных дел Чешской республики Карла Шлехтова и Мартин Стропницкий считают, что заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно чешского происхождения нервно-паралитического вещества Новичок ничем не подкреплено.

Министры обороны и иностранных дел Чешской республики Карла Шлехтова и Мартин Стропницкий считают, что заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно чешского происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок" ничем не подкреплено.Как написала глава оборонного ведомства в своем Twitter, с 90-х годов XX века Чехия является участником международного договора о запрете, разработке, производстве и распространении химического оружия. И Чехия четко его выполняет.Rozhodne odmitam takove absurdni obvineni. Ceska republika je od 90. let signatarem mezinarodni umluvy o zakazu, vyvoji, vyrobe a sireni chemickych zbrani a striktne ji dodrzuje. Nas liberecky 31. pluk chemiku se zabyva vyhradne ochranou proti temto latkam.— Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 17 марта 2018 г.О том, что заявление о происхождении "Новичка" в Чехии ничем не подкреплено, высказался Мартин Стропницкий на своей странице в Twitter.1/2 Ohrazujeme se proti tvrzení o původu Novičoku, které nelze ničím doložit. Je to standardní způsob, jak manipulovat informace ve veřejném prostoru, kdy se vypustí zpráva vysoce spekulativního charakteru, aniž by bylo možné ji prokázat. Tato informace se poprvé objevila již..— Martin Stropnický (@stropnickym) 17 марта 2018 г.Маргот Валльстрём, министр иностранных дел Швеции, также отвергла заявление Марии Захаровой о шведском происхождении "Новичка".Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead.— Margot Wallström (@margotwallstrom) 17 марта 2018 г.17 марта Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что наиболее вероятным источником происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок" являются те страны, которые проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок" с конца 90-х годов. По мнению Захаровой, это Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция.4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, напоминает ТАСС. Их обнаружили без создания в городе Солсбери. В настоящее время они оба находятся в критическом состоянии в больнице.Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению, но никаких доказательств представлено не было.