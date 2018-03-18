В воскресенье, 18 марта, россияне выбирают президента страны. ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборах.

В воскресенье, 18 марта, россияне выбирают президента страны из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз"), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвижение), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ("Яблоко").Утром на выборах проголосовали треть избирателей Камчатки и почти половина – Чукотки.По состоянию на 10:00 (3:00 по московскому времени) в Еврейском автономном округе проголосовали 10,57 процента избирателей. На выборах президента в 2012 году к этому времени на участки пришли 6,55 процента избирателей.Явка на 10:00 (2:00 по времени Москвы) в Сахалинской области составила 12,01 процента от общего числа избирателей (44410 человек). В 2012 году этот показатель был 7,11 процента – почти 28 тысяч человек.На Колыме по состоянию на 10:00 (2:00 по времени Москвы) проголосовали 11,69 процента избирателей. На прошлых выборах президента на это время проголосовали 7,22 процента избирателей.На Чукотке к этому времени избиратели голосуют уже четыре часа, передает РИА Новости. К 12:00 (3:00 по московскому времени) отдали свои голоса 47,29 процента – это 15798 человек. В 2012 году к этому времени на выборах президента проголосовали 48 процентов избирателей. По данным регионального избиркома, активнее всего голосуют в Эгвекиноте. Там явка составила 67,13 процента избирателей.На Камчатке треть избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов в президенты. К 12:00 (3:00 по времени Москвы) проголосовали 31,05 процента избирателей, что почти на 8 процентов больше, чем на выборах президента в 2012 году. Согласно данным краевого избиркома, активнее других голосуют жители Алеутского района – там свой выбор сделали уже 77,37 процента избирателей.В Хабаровском крае на 10:00 (3:00 по Москве) явка составила 11,31 процента (всего в крае 1,03 миллиона избирателей). В 2012 году явка была 7,07 процента. На это время явка в Приморье составила 9,07 процента. На это же время на предыдущих президентских выборах – лишь 7,02 процента.