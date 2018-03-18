Действующий глава государства Владимир Путин набирает более 72% голосов избирателей в столице и почти 76% – в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит избирком после обработки примерно первой части протоколов.
Действующий глава государства Владимир Путин набирает более 72% голосов избирателей в столице и почти 76% – в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит избирком после обработки примерно первой части протоколов.
На данный момент обработано 1,66% в Москве и 1,8% в
Санкт-Петербурге. По информации Центральной избирательной комиссии, Владимир
Путин набирает более 72,15% голосов в столице и 75,78% – в городе на Неве.
Такие сведения приводит ЦИК после обработки около 2%
протоколов. В столице сейчас уже обработано почти 1,7% бюллетеней, в
Санкт-Петербурге – 1,8%. Второе место в Москве пока получает кандидат от компартии
Павел Грудинин (около 11,5%).
Дале кандидаты расположились следующим образом: лидер ЛДПР
Владимир Жириновский – чуть более 5%, Ксения Собчак – в районе 3,5%, Григорий
Явлинский едва не дотягивает до 3%. Борис Титов смог собрать 1,48% голосов
избирателей, Сергей Бабурин – 0,99%, Максим Сурайкин – 0,72%.
В Санкт-Петербурге на втором месте также идет Павел Грудинин
результат ниже, чем в Москве – 8,75%), за ним лидер ЛДПР – без малого 4,5%. А
дочь бывшего мэра города Ксения Собчак в северной столице набирает 3,93%. За
ней следуют Григорий Явлинский с показателем около 3%, Борис Титов с 1,5%, Сергей
Бабурин – менее 1% и Максим Сурайкин, чей показательколеблется около с 0,65%.