Действующий глава государства Владимир Путин набирает более 72% голосов избирателей в столице и почти 76% – в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит избирком после обработки примерно первой части протоколов.

Действующий глава государства Владимир Путин набирает более 72% голосов избирателей в столице и почти 76% – в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит избирком после обработки примерно первой части протоколов.На данный момент обработано 1,66% в Москве и 1,8% вСанкт-Петербурге. По информации Центральной избирательной комиссии, ВладимирПутин набирает более 72,15% голосов в столице и 75,78% – в городе на Неве.Такие сведения приводит ЦИК после обработки около 2%протоколов. В столице сейчас уже обработано почти 1,7% бюллетеней, вСанкт-Петербурге – 1,8%. Второе место в Москве пока получает кандидат от компартииПавел Грудинин (около 11,5%).Дале кандидаты расположились следующим образом: лидер ЛДПРВладимир Жириновский – чуть более 5%, Ксения Собчак – в районе 3,5%, ГригорийЯвлинский едва не дотягивает до 3%. Борис Титов смог собрать 1,48% голосовизбирателей, Сергей Бабурин – 0,99%, Максим Сурайкин – 0,72%.В Санкт-Петербурге на втором месте также идет Павел Грудининрезультат ниже, чем в Москве – 8,75%), за ним лидер ЛДПР – без малого 4,5%. Адочь бывшего мэра города Ксения Собчак в северной столице набирает 3,93%. Заней следуют Григорий Явлинский с показателем около 3%, Борис Титов с 1,5%, СергейБабурин – менее 1% и Максим Сурайкин, чей показательколеблется около с 0,65%.