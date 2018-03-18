На нынешних президентских выборах в России эксперты прогнозировали высокую явку, первые данные Центризбиркома уже подтверждают это. Немалую роль сыграл новый механизм открепления, считает политлог Дмитрий Бадовский.

На нынешних президентских выборах в России эксперты прогнозировали высокую явку, первые данные Центризбиркома ужеподтверждают это. Немалую роль сыграл новый механизм открепления, считает политлогДмитрий Бадовский.Новый механизм открепления повысит явкуна выборах президента России примерно на 5% в сравнениис 2012 годом, уверен председатель Института социальныхи экономических исследований."Этим механизмом воспользовались почти5% избирателей. И примерно в тех же пределах можно ожидать роста итоговойявки на выборах по сравнению с предыдущими. В итоге явка, скореевсего, будет несколько выше, чем на предыдущих президентских выборахв 2012 году", – сказал Бадовский в интервью РИА Новости.Аналитик добавил, что уже сейчас наблюдаетсядостаточно высокая явка, пояснив, что это характерно для президентскихвыборов в России, поскольку именно выборы главы государства воспринимаютсяроссиянами как важнейшие, определяющие развитие страны и ее будущее.Бадовский напомнил, что право избирать – важнейшее конституционное правограждан.Государство, приняв новый механизм голосования по месту пребывания,сделало все возможное, чтобы создать для граждан максимально удобные,доступные, комфортные условия для реализации своих конституционных прав.Второй важнейший момент, который сработал на явку —эффективное информирование о выборах и проведение информационнойкампании, благодаря которой удалось акцентировать тезис о том, что участиев выборах – важнейший элемент гражданственности, патриотизма, общегоучастия в жизни страны, в ее развитии, в создании ее будущего,считает эксперт.В заключении он напомнил о непростой международнойобстановке, сложившейся накануне выборов. "Все это создавало, в томчисле и в последнюю неделю президентской избирательной кампании,дополнительный импульс национальной консолидации", – полагает Бадовский.Действительно, эти выборы показываютвысокую активность избирателей. По сравнению с прошедшими в прошлом годупарламентскими – прирост около 7%. Причем избиратели демонстрируют активнуюгражданскую позицию не только в России, но и за ее пределами.К середине дня явка приблизилась к 40%, сейчас уже перевалила за 50%. И этоеще не предел, так как основанная масса избирателей живет в центральныхрегионах страны, а до закрытия участков здесь – более часа.Сегодня, 18 марта в России в седьмой раз проходятвыборы президента. В избирательном бюллетене – восемь фамилий, конкуренцию действующемуглаве государства Владимиру Путину, который баллотируется в качествесамовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия"Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), ВладимирЖириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), МаксимСурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и ГригорийЯвлинский ("Яблоко").Напомним, что по новым поправкам к закону о выборах открепительноеудостоверение больше не требуется. Теперь для голосования не по месту регистрации достаточно пройти несложную регистрацию.