18 марта знаменитости, придя на избирательные участки, не только проявили гражданскую ответственность, но показали пример поклонникам. Возможно поэтому явка на главных выборах страны была, как никогда, высока.

18 марта знаменитости, придя на избирательные участки, не только проявили гражданскую ответственность, но показали пример поклонникам. Возможно поэтому явка на главных выборах страны была, как никогда, высока.Актриса Алиса Фрейндлих пришла на избирательный участок в родном Санкт-Петербурге еще утром. Правда, от общения с многочисленными ожидавшими ее репортерами отказалась.Певец Александр Маршал проголосовал в Новосибирске, куда прибыл для участия в праздничном концерте в честь присоединения Крыма к России. Он заранее взял открепительное удостоверение и пришел на избирательный участок №2001, размещенный в лицее №12 на улице Серебренниковской.Дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные вместе со своим коллективом отдали голоса в Твери на избирательном участке №1047 в Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького. Они находятся там на гастролях с новой программой.Иосиф Пригожин и певица Валерия отправились на избирательный участок в школе №1371 "Крылатское", в которую ходили их дети. В своем микроблоге продюсер отметил, что пришел на выборы за стабильностью – мол, "голосуем за настоящее и будущее нас и наших детей".В подмосковных Мытищах проголосовал солист группы "Любэ" Николай Расторгуев.А спортсменки сборной России по художественной гимнастике проголосовали на выборах президента в подмосковных Химках, в микрорайоне Новогорск на избирательном участке №3206.Актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, выбирал президента страны в консульстве в Париже. "С чувством любви к России!" – сказал он, опуская бюллетень в урну.Певец Стас Михайлов голосовал с супругой Ириной в Истре. "Каждый человек должен прийти и сделать свой выбор. Это будущее наших детей. Подмосковью желаю процветания. Вот едешь – я посмотрел – построено столько новых центров, магазинов, развивается инфраструктура, это меня очень радует. Вспоминаешь, что было пять лет назад, что сейчас – я приятно удивлен", – заявил артист.Филипп Киркоров голосовал в Вильнюсе. "Свой гражданский долг вдали от Родины я выполнил от души! За сильную Россию! За сильного президента!" – сообщил поп-король.Ну а Николай Басков отличился: в кабинку для тайного голосования заходить не стал – поставил галочку напротив имени выбранного кандидата у всех на виду, громко пояснив свой выбор.