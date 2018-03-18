Во Владимирской области на избирательном участке № 160 Петушинского района в нарушение установленного порядка голосование началось в 7.50 утра.

Во Владимирской области на избирательном участке № 160 Петушинского района в нарушение установленного порядка голосование началось в 7.50 утра, сообщает пресс-служба облизбиркома. На момент выявления данного нарушения в 8.30 утра на избирательном участке проголосовало 46 человек. Стационарный ящик для голосования, в который избиратели опускали бюллетени до 8.00 утра, опечатан и не будет использоваться в день голосования.Голосование продолжилось с использованием нового стационарного ящика для голосования, который был опечатан в присутствии наблюдателей и иных находящихся в помещении для голосования лиц.Вопрос был незамедлительно рассмотрен на заседании Территориальной избирательной комиссии Петушинского района. Принято решение освободить от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 160, при подсчете голосов на избирательном участке признать бюллетени, находящиеся в опечатанном стационарном ящике для голосования, недействительными.В настоящее время голосование на избирательном участке проходит в штатном режиме.