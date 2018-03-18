Поисковик Google посвятил свой дудл (картинку на стартовой странице) выборам президента России. Отличает его то, что вместо буквы g на картинке изображена окрашенная в цвета триколора урна для голосования с торчащим из нее бюллетенем.

Поисковик Google посвятил свой дудл (картинку на стартовой странице) выборам президента России. Отличает его то, что вместо буквы g на картинке изображена окрашенная в цвета триколора урна для голосования с торчащим из нее бюллетенем. Кликнув на дудл, можно оказаться на посвященной мероприятию странице с новостями и справкой из "Википедии".Тем временем, россияне выбирают президента страны. Кандидаты Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Борис Титов (Партия Роста) уже отдали свои голоса.