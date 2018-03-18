На высший пост страны Павла Грудина выдвинули КПРФ и Народно-патриотические силы России. Кандидат в президенты - председатель Совета депутатов городского поселения Видное, директор ЗАО Совхоз имени Ленина и заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Поздоровавшись с присутствующими, Грудинин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Взяв бюллетень, он зашел в кабинку, сделал отметки и направился к урне для голосования, передает РИА Новости.На высший пост страны Павла Грудина выдвинули КПРФ и Народно-патриотические силы России. Кандидат в президенты — председатель Совета депутатов городского поселения Видное, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" и заслуженный работник сельского хозяйства РФ.