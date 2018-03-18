Голосование на выборах президента подходит к концу, открытыми остаются участки в самом западном регионе России – Калининградской области. Нынешние выборы показывают существенный рост активности избирателей, явка уже превышает 60%. Не исключено, что этому способствовал пример депутатов Госдумы, которые пришли на участки для голосования сразу же после их открытия.

Голосованиена выборах президента подходит к концу, открытыми остаются участки в самомзападном регионе России – Калининградской области. Нынешние выборы показываютсущественный рост активности избирателей, явка уже превышает 60%. Не исключено,что этому способствовал пример депутатов Госдумы, которые пришли на участки дляголосования сразу же после их открытия.СпикерГосдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке в центре Москвы."Как ваше настроение?" – поинтересовался председатель нижней палатыпарламента у членов избирательной комиссии, получая бюллетень для голосования."Отлично!" – ответили ему. Проголосовав, Володин приветствовалгенерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришелотдать свой голос на выборах президента.Вице-спикер Думы, член Высшего совета "Единой Россия"Александр Жуков проголосовал в Москве. "Сегодня мы выбираем президента страны —человека, который будет следующие шесть лет определять основные направленияразвития России. Я считаю, что долг каждого гражданина придти на выборы ипроголосовать за будущее нашей Родины", – сказал парламентарий.Руководитель думской фракции "Единая Россия"Сергей Неверов отдал свой голос на выборах президента в Смоленске. "Сегодня вэтот хороший, солнечный день люди в отличном настроении идут делать свой выбор.И я уверен, что каждый уже определился, и этот выбор правильный. Сегодня людиголосуют за будущее нашей страны, нашей области, города и своих детей. Выборсделал и я. И призываю всех прийти сегодня на избирательные участки ипроголосовать", – призвал Неверов избирателей.Лидер КПРФ и одноименной фракции в Госдуме ГеннадийЗюганов отметил после того, как исполнил свой гражданский долг, что явка нанынешних выборах выше, чем обычно. "Сейчас мы внимательно отслеживаем ходвыборов по всей стране. Явка выше, чем обычно, за исключениемнескольких регионов. Активность довольно высокая на местах", -признал главный коммунист страны.Владимир Жириновский, сам являющийся кандидатом на пост президента от возглавляемой им ЛДПР, проголосовал наизбирательном участке в школе на западе Москвы. "Это выборы верховногоправителя не только страны, но и всей планеты Земля. Все должны знать, чтоникто ничего не сделает без участия России, и мы бы хотели, чтобы все поняли,что мы выбираем руководителя семи миллиардов граждан планеты, для которых мыхотим обеспечить настоящий мир, а не то, что делают из Лондона, Брюсселя идругих столиц", – заявил политик.Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал освоем голосовании на странице партии в Facebook. Он отметил, что его радуетвысокая явка избирателей в центре Москвы. Миронов также выразил уверенность,что сегодня граждане России наглядно продемонстрируют солидарность исплоченность.С гордостью за великую страну исполнил свойгражданский долг депутат Госдумы Сергей Железняк. Именно так он сам прокомментировалучастие в выборах президента. "Нам нужен надежный президент, успешный верховныйглавнокомандующий, способный справиться с любыми угрозами и объединять нашмногонациональный народ для созидания мощной, независимой и процветающей России!",– отметил парламентарий.Его коллега Ольга Баталина рассказала о том, как объехаланесколько участков в своем родном Саратове. "Везде голосование проходитспокойно, открыто. Выборы президента – это важный, ответственный для каждого изнас выбор будущего", – отметила Баталина.Депутат Евгений Ревенко уверен в том, что равнодушных в день выборов главы государства быть не должно. Только деятельные, сильные и смелые люди могут определять собственную судьбу, отметил парламентарий в день голосования.Сегодня, 18 марта в России в седьмой раз проходятвыборы президента. В избирательном бюллетене – восемь фамилий, конкуренциюдействующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется вкачестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия"Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), ВладимирЖириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), МаксимСурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и ГригорийЯвлинский ("Яблоко").