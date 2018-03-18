Выборы президента России подходят к концу, голосование уже завершилось на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, в скором времени закроются участки в Центральной России, а также в Крыму и в Калининградской области. Одними из первых к избирательным урнам пришли кандидаты в президенты. Как и где они голосовали?

Выборы президента России подходят к концу, голосование уже завершилось на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, в скором времени закроются участки в Центральной России, а также в Крыму и в Калининградской области. Одними из первых к избирательным урнам пришли кандидаты в президенты. Как и где они голосовали?Претендент на высшийгосударственный пост и действующий президент Владимир Путин по традицииголосовал на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук на улицеКосыгина. Туда он прибыл в районе 9:00 часов. Поздоровавшись с сотрудницейучастковой избирательной комиссии, Путин взял бюллетень и направился в кабинкудля голосования. Выйдя оттуда, он подошел к электронной урне и опустил тудалисток.В холле РАН собралось множествороссийских и зарубежных журналистов, присутствовали также наблюдатели откандидатов. Меры безопасности в связи с приездом главы государства неусиливались, доступ желающих проголосовать на этот участок не ограничивался.Там же, но чуть позже,проголосовал и кандидат от "Российского общенародного союза СергейБабурин. Отдать свой голос претендент на высший государственный пост приехал совсей семьей.А кандидат от КПРФ Павел Грудининпроголосовал на своем участке в "Совхозе имени Ленина", директоромкоторого он является. От комментариев Грудинин отказался, но при этом похвастался "отличным" настроением.В свою очередь, глава ЛДПР ВладимирЖириновский пришел на избирательный участок №2714 в школе №814 на западестолицы. Председатель либерал-демократов – настоящий ветеран избирательныхкампаний в России: на высший государственный пост он претендует уже шестой раз.Как обычно, Жириновский отметилсясвоим красноречием. По его словам, сегодняшний выбор повлияет на всю планету."Все должны знать, что никто ничего не сделает без участия России, и мы быхотели, чтобы все поняли, что мы выбираем руководителя семи миллиардов гражданпланеты, для которых мы хотим обеспечить настоящий мир, а не то, что делают изЛондона, Брюсселя и других столиц", – заявил глава ЛДПР.Ярый оппонент Жириновского на всехдебатах, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчакпроголосовала на участке №158 в детской школе имени Бетховена в центре столицывместе со своим мужем Максимом Виторганом и его дочерью Полиной.Пока сотрудники участковойизбирательной комиссии заполняли журнал и выдавали светской львице бюллетень,она поинтересовалась, были ли какие-нибудь нарушения в ходе голосования.Телеведущую заверили, что таких фактов зафиксировано не было. "На моментчаса дня эти выборы пока прозрачнее, чем предыдущие", – констатировалаСобчак.В свою очередь, претендент навысший государственный пост от партии "Коммунисты России" МаксимСурайкин проголосовал на участке №137 в Москве. Отдать свой голос политик пришел вместесо своей мамой. Настроение у него, по словам кандидата, было"боевым".А вот кандидат от Партии РостаБорис Титов выбрал более экзотическое место. Голосовал политик в селеАбрау-Дюрсо в Краснодарском крае, которое известно крупнейшим в России заводомшампанских вин с одноименным названием.Претендент на высший пост пришел наизбирательный участок со всей своей семьей – всего восемь человек. На выходеполитик станцевал под народную музыку.Кандидат от "Яблока"Григорий Явлинский проголосовал в Москве в здании общеобразовательной школы наОсеннем бульваре. По его словам, он не обнаружил никаких нарушений наизбирательном участке.В России 18 марта проходят седьмыепо счету выборы президента. На пост главы государства претендуют восемькандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("КоммунистыРоссии"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует ввыборах в качестве самовыдвиженца.