Президентские выборы в России в самом разгаре, избирательные участки открыты по всей стране. Ход голосования оценили международные наблюдатели. По их словам, россияне идут на участки как на праздники.

Президентские выборы в России в самом разгаре, избирательные участки открыты по всей стране. Ход голосования оценили международные наблюдатели. По их словам, россияне идут на участки как на праздники.Первыми голосовать начали жители дальневосточных регионовРоссии – Камчатки, Чукотки, Приморья, Сахалина, Магаданской области, Хабаровского края иЕврейской автономной области. На местных избирательных участках многонаблюдателей из стран Азии.Так, в Восточной гимназии Южно-Сахалинска за процедуройголосования наблюдают представители Южной Кореи. Они признались, что их оченьудивили прозрачные избирательные урны. По словам руководителя центрапросвещения Республики Корея на Сахалине Ким Джу Хвана, это говорит оботкрытости выборов.Он отметил, что атмосфера на выборах праздничная. "Людиидут на участок целыми семьями, с маленькими детьми", – цитирует корейцы РИАСахалин-Курилы.В свою очередь, член парламента Словакии Марек Крайчи,который наблюдает за президентскими выборами в Саратовской области, заявил, чтоизбирательная процедура стала гораздо более прозрачной. "Я вижу, что здесьочень хорошая и дружелюбная атмосфера.На мой взгляд, процесс выбороворганизован весьма открыто, и выборы доступны для избирателей", – сказалон.Наблюдатель подчеркнул, что стало больше электронных системподсчета голосов, более того, на бюллетенях присутствует штрих-код. "Всеэто позволяет сделать систему выборов более прозрачной и, безусловно,производит хорошее впечатление", – отметил словацкий парламентарий.Позитивное впечатление голосование произвело и напредставителя Аргентины Фернандо Рива Мендоса. Он отметил высокую активностьизбирателей с самого начала работы участков. "Нас очень удивило то, какорганизованы выборы, что люди приходят сюда ранним утром, голосуют... Надеюсь, все так и будет сегодня – спокойно иразмеренно", – передает РИА Новости.Немало представителей иностранных государств следят и завыборами в Крыму. Так, наблюдатель из Финляндии Йохан Бекман поделился своимивпечатлениями от одного из избирательных участков в Ялте, где он побывал."Я считаю, что полуостров – это самое демократичноеместо в мире сегодня", – цитирует Бекмана РИА Новости.Праздничной атмосферой на выборах в Крыму впечатлился инаблюдатель из Швеции Александр Гренлунд. "Люди радостные, всем нетерпится проголосовать", – рассказал он в эфире радиостанции "Спутникв Крыму".А наблюдатель из Израиля Диана Луцкер удивилась патриотизму крымчан. По ее словам, у жителей полуострова очень активная гражданскаяпозиция. "Мы приятно удивлены большой очередью на избирательный участок, -передает РИА Новости Крым. По словам Луцкер, она была под впечатлением, что люди набалконах своих домов вывешивают российские флаги.В России 18 марта проходят седьмые по счету выборыпрезидента. Глава государства избирается на срок шесть лет.По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110миллионов 858 тысяч 228 избирателей – это на миллион человек больше, чем навыборах 2012 года.На президентский пост претендуют восемь кандидатов. ЭтоСергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), ПавелГрудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданскаяинициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Действующий главагосударства Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.