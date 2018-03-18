Высокая активность избирателей на нынешних президентских выборах отмечается не только в России. Из-за рубежа приходят сообщения о большом потоке граждан на участки для голосования, открытых в дипломатических представительствах.

Высокая активность избирателей на нынешних президентскихвыборах отмечается не только в России. Из-за рубежа приходят сообщения обольшом потоке граждан на участки для голосования, открытых вдипломатических представительствах.Выборы президента России проходят в Великобритании приповышенных мерах безопасности, сообщают с двух участков в Лондоне и вЭдинбурге. Не исключено, что это связано с возможными провокациями в адресроссийских граждан после недавнего отравления перебежчика Серей Скрипаля вбританском городе Солсбери.В США из-за разницы во времени участки открылись два часа назад. В Вашингтоне наоткрытии лично присутствовал посол России Анатолий Антонов . Комиссия получила13 510 бюллетеней. Досрочно в США уже проголосовали 982 россиянина.А в Токио, где голосование уже закончилось, явка навыборах президента России стала рекордной. Аналогичные данные приходятпрактически из всех стран мира, где организованы избирательные участки. Всего ихболее 360, а правом голоса за границей могут воспользоваться до 1,8 миллионароссиян.В Норвегии ужепроголосовали российские спортсмены, в том числе олимпийский чемпион Олимпиады в Сочи АнтонШипулин. В пригороде Осло сейчас проходит очередной этап розыгрыша Кубкамира по биатлону.Наш соотечественник – актер Жерар Депардье – проголосовал наизбирательном участке, организованном вздании посольства России в Париже. На вопрос журналистов о том, с какимичувствами он выполняет свой гражданский долг, Депардье ответил: "Спатриотизмом и любовью к России".Представители избирательных комиссий при дипломатическихпредставительствах России в Чехии и Словакии отметили высокую активностьизбирателей. В Израиле на выборах президента проголосовали тысячи избирателей,сообщил официальный представитель посольства Дмитрий Алушкин.Явкаизбирателей по итогам президентских выборов в Китае составила почти четыретысячи человек, а в Париже около тысячи двухсот. Голосование на выборахпрезидента России организовано в Пакистане. "На данный момент мы наблюдаемвысокую активность избирателей. Явка даже несколько превысила нашиожидания", – сообщил глава избирательной комиссии Владимир Березюк.В социальныхсетях опубликовано множество фотографий российских туристов, которые стоят в очередяхна избирательные участки. Особенно много таких свидетельств из жарких стран,где сейчас в самом разгаре туристический сезон. К примеру, на Пхукете очередь из желающих проголосовать, растянулась на десятки метров.Проблемы с голосованием есть только на Украине. Сотрудникиправоохранительных органов Украины продолжают блокировать входна избирательные участки, организованные в посольстве России в Киеве, а также вгенеральных консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Непосредственнок зданиям диппредставительств силовики не пропускают и украинских националистов,которые за несколько дней до выборов пообещали сорвать их проведение.Всего на Украине правом голоса могут воспользоватьсяболе 70 тысяч россиян. В России заявили, что возмущены ситуациейс голосованием россиян на Украине, назвав ее грубейшим нарушениемнорм международного права.Граждане России, находящиеся за рубежом, имеют право проголосоватьна выборах президента на любомизбирательном участке, образованном за границей. Для этого они должны былиподать заявление о включении в список избирателей не позднее 8 марта 2018 года.Сегодня, 18 марта в России проходятвыборы президента. Конкуренцию действующему главегосударства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца,составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российскийобщенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР),Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("КоммунистыРоссии"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский("Яблоко").