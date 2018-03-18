Центризбирком отмечает небывалую активность россиян на президентских выборах. Соцсети пестрят фотографиями очередей к избирательным участкам.

Центризбиркомотмечает небывалую активность россиян на президентских выборах. Соцсети пестрятфотографиями очередей к избирательным участкам.В Россиипродолжается голосование на выборах президента. К 15:00 московского времениболее трети избирателей (34,72%) пришли на участки и отдали свой голос. ВЦентризбиркоме говорят о высокой активности в восточных регионах – там онапревышает явку на прошлых президентских и парламентских выборах на 5-7%.Впервые выборыглавы государства проходят в Крыму. Там выстаиваются очереди к избирательным участкам,а явка приближается к 40%. За голосованием в республике следят многочисленные международныенаблюдатели, у них нет никаких замечаний к организации и проведению выборов.ГлаваЦентризбирома Элла Памфилова пообещала разобраться с немногочисленными фактаминарушений, о которых сообщали наблюдатели в двух-трех регионах России. К слову,в столице никаких нарушений на участках не зафиксировано.Независимый наблюдатель из Монголии Нинж Дэмбэрэлназвал президентские выборы в России более открытыми, чем выборыглавы государства в США. "Здесь я не ощущаю никаких ограничений ипрепятствий, все идет очень легко и непринужденно. Особых отличий отамериканских выборов нет, разве что там больше препятствий, там нет такогодоступа к информации", – отметил наблюдатель.Утром проголосовали первые лица страны. Кандидат впрезиденты и действующий глава государства Владимир Путин традиционно сделалэто на избирательном участке в Академиинаук на улице Косыгина. Премьер-министр Дмитрий Медведев проголосовал государствана избирательном участке в здании Шуваловской гимназии 1448 в Москве. СпикерСовета Федерации Валентина Матвиенко отдал свой голос на выборах вСанкт-Петербурге.Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал наизбирательном участке в центре Москвы. "Как ваше настроение?" –поинтересовался председатель нижней палаты парламента у членов избирательнойкомиссии, получая бюллетень для голосования. "Отлично!" – ответилиему. Проголосовав, Володин приветствовал генерального директора"Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришел отдать свой голос навыборах президента.Также проголосовали все кандидаты в президенты, а изрегионов утром приходили сообщения о том, что свои голоса отдали руководителиобластей и республик. Активно идет голосование и за границей, на многихучастках выстаиваются очереди к избирательным участкам, открытым вдиппредставительствах.Сегодня, 18 марта в России проходят выборыпрезидента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину,который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов.Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), ПавелГрудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданскаяинициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").Все избирательные участки работают по единому графику– с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первыми голосуют жители восточныхрегионов, а в самом западном – Калининградской области – избирательные участкизакроются, когда в Москве будет 21:00. До этого времени СМИ не публикуютинформацию о предварительных результатах выборов, сообщаются лишь данные о явкеизбирателей.