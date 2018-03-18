Центризбирком
отмечает небывалую активность россиян на президентских выборах. Соцсети пестрят
фотографиями очередей к избирательным участкам.
Центризбирком
отмечает небывалую активность россиян на президентских выборах. Соцсети пестрят
фотографиями очередей к избирательным участкам.
В России
продолжается голосование на выборах президента. К 15:00 московского времени
более трети избирателей (34,72%) пришли на участки и отдали свой голос. В
Центризбиркоме говорят о высокой активности в восточных регионах – там она
превышает явку на прошлых президентских и парламентских выборах на 5-7%.
Впервые выборы
главы государства проходят в Крыму. Там выстаиваются очереди к избирательным участкам,
а явка приближается к 40%. За голосованием в республике следят многочисленные международные
наблюдатели, у них нет никаких замечаний к организации и проведению выборов.
Глава
Центризбирома Элла Памфилова пообещала разобраться с немногочисленными фактами
нарушений, о которых сообщали наблюдатели в двух-трех регионах России. К слову,
в столице никаких нарушений на участках не зафиксировано.
Независимый наблюдатель из Монголии Нинж Дэмбэрэл
назвал президентские выборы в России более открытыми, чем выборы
главы государства в США. "Здесь я не ощущаю никаких ограничений и
препятствий, все идет очень легко и непринужденно. Особых отличий от
американских выборов нет, разве что там больше препятствий, там нет такого
доступа к информации", – отметил наблюдатель.
Утром проголосовали первые лица страны. Кандидат в
президенты и действующий глава государства Владимир Путин традиционно сделал
это на избирательном участке в Академии
наук на улице Косыгина. Премьер-министр Дмитрий Медведев проголосовал государства
на избирательном участке в здании Шуваловской гимназии 1448 в Москве. Спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко отдал свой голос на выборах в
Санкт-Петербурге.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на
избирательном участке в центре Москвы. "Как ваше настроение?" –
поинтересовался председатель нижней палаты парламента у членов избирательной
комиссии, получая бюллетень для голосования. "Отлично!" – ответили
ему. Проголосовав, Володин приветствовал генерального директора
"Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришел отдать свой голос на
выборах президента.
Также проголосовали все кандидаты в президенты, а из
регионов утром приходили сообщения о том, что свои голоса отдали руководители
областей и республик. Активно идет голосование и за границей, на многих
участках выстаиваются очереди к избирательным участкам, открытым в
диппредставительствах.
Сегодня, 18 марта в России проходят выборы
президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину,
который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов.
Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел
Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
Все избирательные участки работают по единому графику
– с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первыми голосуют жители восточных
регионов, а в самом западном – Калининградской области – избирательные участки
закроются, когда в Москве будет 21:00. До этого времени СМИ не публикуют
информацию о предварительных результатах выборов, сообщаются лишь данные о явке
избирателей.