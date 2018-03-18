Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, соревновательная часть которых завершилась 18 марта.

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, соревновательная часть которых завершилась 18 марта.Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе и не в полном составе, по итогам Игр заняли второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете."Приятно, что ребята очень хорошо выступили, — сказал Колобков, которого цитирует ТАСС. — Ребята участвовали в усеченном составе, но те, кто представлял страну, бились и прекрасно выступали. Очень рад за ребят и тренеров. Это говорит о том, что большая работа проделана в развитии паралимпийского спорта".