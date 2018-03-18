Стали известны предварительные результаты голосования в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь. Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин заручился поддержкой абсолютного большинства жителей полуострова.

Стали известны предварительные результаты голосования в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь. Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин заручился поддержкой абсолютного большинства жителей полуострова.На настоящий момент Путин набирает в Крыму 91,7% голосов избирателей, а в городе русской воинской славы Севастополе – 92%. Подсчет голосов пока продолжается. Для Крыма сегодняшний день – не просто день выборов, но и четвертая годовщина исторического воссоединения с Россией.На 22:35 по Москве подсчитано 39%голосов избирателей. Безоговорочно лидирует Владимир Путин – 74,0%, ПавелГрудинин – 14,1%, а тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский – 6,5%.В России 18 марта состоялисьседьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет.В избирательных бюллетенях было восемь кандидатов.Это действующий президент ВладимирПутин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер либерал-демократов ВладимирЖириновский, представитель "Коммунистов России" Максим Сурайкин,Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", а также представителиПартии Роста Борис Титов, "Яблока" Григорий Явлинский и СергейБабурин от "Русского общенационального союза".