Кандидат в президенты России Ксения Собчак отдала свой голос на выборах.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак отдала свой голос на выборах. Собчак голосовала в московском районе Хамовники на избирательном участке в музыкальной школе имени Бетховена.После процедуры Собчак рассказала, что голосовала по открепительному удостоверению. "Решили попробовать эту систему, чтобы посмотреть как она работает; в моем случае проблем нет", — отметила телеведущая.На избирательный участок кандидат в президенты пришла не одна — ее сопровождал муж, актер Максим Виторган, и его дочь Полина.Телеведущая баллотируется от партии "Гражданская инициатива". Ксения Собчак — единственная женщина среди зарегистрированных кандидатов