Не верю ни одному слову Лондона, они опять будут врать, — так прокомментировал член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявление главы британского МИДа Бориса Джонсона о готовности британцев предоставить российской стороне доступ к расследованию отравления семьи Скрипалей и смерти бывшего топ-менеджера Аэрофлота Николая Глушкова.

"Не верю ни одному слову Лондона, они опять будут врать", — так прокомментировал член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявление главы британского МИДа Бориса Джонсона о готовности Великобритании предоставить российской стороне доступ к расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также смерти бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова."Они СМИ говорят "допускаем", а это допущение будет выглядеть смешно и комично. Мы это все уже проходили", — сказал Луговой.Британцы должны уточнить, что именно они готовы представить Москве по делу семьи Скрипалей и Глушкова, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков — только после этого российская сторона сможет "оценить ситуацию и принять или отклонить данное приглашение"."Дьявол кроется в деталях, если они представят некие выводы, свои только, это одна ситуация, если они представят всю цепочку, свое расследование, тогда другая ситуация, тогда это можно расценивать как некий шаг доброй воли, но все-таки надо посмотреть повнимательнее", — сказал он.Россия рассчитывает на сотрудничество с британской стороной в расследовании отравления Скрипалей и обстоятельств смерти Николая Глушкова, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, в Москве готовы к такому сотрудничеству и "очень верят", что Лондон действительно готов сотрудничать и предоставить РФ такой доступ.По его словам, российские следователи хотели бы изучить образцы отравляющего вещества, от которого пострадали Скрипали, и "установить истину в этом деле". "Нам нужны любые данные", — добавил Джабаров.Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил в эфире "Би-Би-Си", что Великобритания хотела бы совместно с российской стороной расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипалей, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова, и что Лондон готов предоставить Москве доступ к расследованию."Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни", — сказал глава Форин-офиса.В понедельник, 19 марта, в Великобританию прибудут независимые эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РИА Новости. Они будут исследовать пробы отравляющего вещества, примененного в Солсбери 4 марта против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщила пресс-служба британского МИДа.Согласно заявлению ведомства, специалисты ОЗХО встретятся представителями лаборатории британского Минобороны и полиции. По информации МИД, пробы будут направлены в отобранные ОЗХО международные лаборатории, их исследование, как ожидается, займет как минимум две недели.Лондон обвиняет Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В ответ Россия объявила такое же количество британских дипломатов персонами нон-грата и высылает их, также будет закрыто генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращена деятельность Британского совета в РФ. Свою причастность к отравлению Скрипалей Россия категорически отрицает.Николай Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения средств компании "Аэрофлот", умер на днях в Лондоне. По заявлению Скотланд-Ярда, следствие на данном этапе считает его смерть "необъяснимой". Также заявлено, что Глушков погиб от удушения, и что произошедшее квалифицировано как убийство.В Следственном комитете России ранее заявили о возбуждении уголовных дел по факту убийства в Лондоне гражданина России Глушкова и отравлении в британском Солсбери гражданки России Юлии Скрипаль.