Олимпийские чемпионки по теннису в парном разряде россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выиграть крупный турнир в американском Индиан-Уэллсе. Наш дуэт в решающем матче встречался с парой Се Шувэй (Тайвань) и Барборой Стрыцовой (Чехия) и уступил – 4:6, 4:6.

Олимпийские чемпионки по теннису в парном разряде россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выиграть крупный турнир в американском Индиан-Уэллсе. Наш дуэт в решающем матче встречался с парой Се Шувэй (Тайвань) и Барборой Стрыцовой (Чехия) и уступил – 4:6, 4:6.Интересно, что Веснина и Макарова были "посеяны" на турнире с призовым фондом 8,65 млн долларов под первым номером, а Шувэй и Стрыцова впервые в карьере объединились в пару. Тем не менее, они не только обыграли чемпионок Олимпиады в Рио-де-Жанейро, но и сумели выиграть во второй партии, хотя уступали 3:4.