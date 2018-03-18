Определился второй полуфиналист старейшего в мире футбольного турнира – Кубка Англии. Им стал Манчестер Юнайтед, который в матче 1/4 финала встречался с соперниками из Брайтона. Команда Жозе Моуринью забила в ворота чаек, как называют клуб из Восточного Сассекса, два гола.

Определился второй полуфиналист старейшего в мире футбольного турнира – Кубка Англии. Им стал "Манчестер Юнайтед", который в матче 1/4 финала встречался с соперниками из "Брайтона". Команда Жозе Моуринью забила в ворота "чаек", как называют клуб из Восточного Сассекса, два гола — 2:0 в пользу манкунианцев."МЮ" в этом сезоне выглядит очень противоречиво. "Юнайтед" в премьер-лиге преследует земляков из "Сити", однако отстал уже на 16 очков и, скорее всего, звание не получит. Уступил клуб Моуринью и Кубок английской лиги, который выиграл в прошлом сезоне. И снова титул здесь выиграл "МанСити". Наконец, совсем недавно "МЮ" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв испанской "Севилье" дома. Так что Кубок Англии остался последней надеждой Моуринью в этом сезоне.С "Брайтоном", который идет в середине турнирной таблицы премьер-лиги "МЮ" справился без труда. Лукаку в первом тайме и Матич в конце второго принесли манкунианцам победу. Ранее в полуфинал вышел "Тоттенхэм". 18 марта за четверку лучших сыграют "Лестер" – "Челси" и "Уиган" – "Саутгемптон".