Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Зенита Роберто Манчини рассказал, что хотел бы вернуться в Английскую премьер-лигу. Но только в ту команду, которая давно ничего не выигрывала.

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенита" Роберто Манчини рассказал, что хотел бы вернуться в Английскую премьер-лигу. Но только в ту команду, которая давно ничего не выигрывала."Я бы хотел поработать в других лигах, но понятно, что Премьер-лига – это, пожалуй, самый прекрасный чемпионат, — сказал Манчини, которого цитирует Чемпионат.com. — Я бы вернулся в Англию, но только в команду, которая уже давно ничего не выигрывала, ведь работа в командах, которые постоянно побеждают, уже так не стимулирует".