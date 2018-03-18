Нарушений в ходе голосования не обнаружено

Международные наблюдатели высоко оценили проведение выборов в 33-м регионе, сообщает .По мнению представителей других стран, голосование во Владимирской области прошло без нарушений, и выборы были легитимными. Такой вывод наблюдатели сделали после посещения нескольких избирательных участков в регионе.«Я могу сказать, что все организовано на должном уровне, - заявил секретарь Комитета по международным делам, обороне и Вооруженных Сил, вице-президент делегации Сената за рубежом из Франции Жоэль Гирьо. - Все свободно, за всем можно проследить - есть интернет, есть камеры, видишь урны для бюллетеней. Организация прекрасная».Напомним, избирательные участки закрылись в 20.00 18 марта.