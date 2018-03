В столице Великобритании завершился крупный турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 127, проводимый ведущей американской Лигой ММА. В главном бою вечера встречались россиянин Александр Воклов и известный бразильский мастер боев без правил Фабрисио Вердум. Волков выиграл нокаутом.

Российский тяжеловес, который считается одним из самых перспективных в мире, нокаутировал бразильца в четвертом раунде их очного поединка. Эта победа стала для Александра, который имеет характерное прозвище "Драго", четвертой подряд в рамках турниров UFC.THAT. IS. IT.@AlexDragoVolkov gets the biggest win of his career at #UFCLondon! He stops Werdum in round 4! pic.twitter.com/YMSFE7udiq— UFC (@ufc) 17 марта 2018 г.