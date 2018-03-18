На выборах президента Российской Федерации Камчатский край показывает высокую активность. Самыми активными оказались жители поселка Палана на севере Камчатки.

На выборах президента Российской Федерации Камчатский край показывает высокую активность. Как сообщили СМИ в краевой избирательной комиссии, на многих участках выстроились очереди.Самыми активными оказались жители поселка Палана на севере Камчатки. Так, уже в 8 часов утра на избирательном участке №167 весь зал для голосования был заполнен людьми, а избиратели, которым не хватало места, ждали на улице.Одним из первых на своем участке в поселке Елизово проголосовал губернатор Владимир Илюхин, передает ТАСС. Он напомнил, что жители Камчатки в стране голосуют первыми и должны своей активностью подать пример избирателям из других регионов.