Сотрудники полиции задержали 15 человек в возрасте от 21 до 51 года, разыскиваемых по подозрению в совершении различных противоправных деяний...

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в различных районах Северо-Восточного округа Москвы задержали 15 человек в возрасте от 21 до 51 года, разыскиваемых по подозрению в совершении различных противоправных деяний.Семеро задержанных находились в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», четверо - по подозрению в преступлении, предусмотренном ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». По одному человеку задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», ст. 161 УК РФ «Грабеж», ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».О задержаниях сообщено инициаторам розыска.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29