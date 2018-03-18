18.03.2018

2018-03-18 15:45:34

На Украине россиянам не дают голосовать, в Британии - психологически давят

МВД Украины выполняет свое обещание не допускать граждан России на избирательные участки. Так, во Львове днем в воскресенье полицейские разрешают пройти на территорию российского консульства, где расположен избирательный участок, только его сотрудникам. Людей пускают по спискам. Вместе с сотрудниками полиции действуют нацгвардейцы. Они выставили перед зданием консульства РФ металлическую ограду, пишет РИА Новости.



Там же находятся представители националистического движения "Национальный корпус", партии "Свобода" и экстремистского движения "Правый сектор" (запрещено в РФ). По последним данным, националисты разложили у ограды покрышки и подожгли их. Представители Нацгвардии Украины, которые охраняют периметр оцепления и имеют индивидуальные огнетушители, никаких мер не предпринимают. У здания российского консульства находится около 100 митингующих, они расклеили на заборе плакаты с экстремистскими лозунгами. Полицейские заблокировали также доступ к посольству РФ в Киеве и консульству в Одессе, где находятся избирательные участки.



В Москве рассчитывают, что на нарушение Киевом Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других основополагающих международных правозащитных норм обратят внимание в ООН и ОБСЕ.



Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, блокирование доступа россиян на Украине на избирательные участки совершенно незаконно. По ее словам, россияне, которые хотели проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит, поэтому их выбор был бы очевиден. "Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог. Именно поэтому режим, совершенно беззастенчиво и беззаконно, воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании", — подчеркнула Захарова, слова которой цитирует ТАСС.



Между тем в Центризбиркоме РФ заявляют, что на российских избирателей, проживающих в Великобритании, оказывается определенное психологическое давление. Как отметил член ЦИК Василий Лихачев, курирующий в составе комиссии вопросы международного сотрудничества, в Великобритании нет полицейских кордонов, как на Украине, но негативный психологический фон, который был создан Лондоном, не мог не повлиять на электорат. "Психологический фактор давления на российских избирателей обнаружился уже вчера", — цитирует слова Лихачева "Интерфакс".



Член ЦИК добавил, что определенное психологическое давление наблюдалось и на избирательных участках в ходе досрочного голосования в США.