В восточных регионах страны полным ходом идет подсчет голосов на президентских выборах. Первые результаты голосования Центризбирком объявит в 21 час по московскому времени, когда закроются избирательные участки в самой восточной области России – Калининградской.

В восточныхрегионах страны полным ходом идет подсчет голосов на президентских выборах. Первыерезультаты голосования Центризбирком объявит в 21 час по московскому времени,когда закроются избирательные участки в самой восточной области России – Калининградской.Что точно можносказать о нынешних выборах – это то, что они показывают высокую активностьизбирателей. По сравнению с прошедшими в прошлом году парламентскими – прирост около7%. Причем, избиратели демонстрируют свою активную гражданскую позицию нетолько в России, но и за ее пределами.К середине дняявка приблизилась в 40%, сейчас уже перевалила за 50%. И это ещё не предел, так как основанная масса избирателей живет в центральных регионах страны, а до закрытияучастков здесь еще остается два часа.Восточные жерегионы голосовали очень активно - внекоторых районах Чукотки и Камчатки к избирательным участкам выстраивалисьогромные очереди. О большом наплыве избирателей сообщалось из Крыма. Жителиреспублики впервые голосуют на выборах президента России.Стоит подчеркнуть, что 18 марта для Крыма – особенныйдень. Ровно четыре года назад произошло историческое воссоединение полуостровас Россией. Ему предшествовал референдум, на котором подавляющее большинствокрымчан и севастопольцев высказались за то, чтобы, по словам президентаВладимира Путина, "вернуться в родную гавань".К 14 часам свои голоса на выборах отдали первые лицастраны и все кандидаты на высший пост встране. Действующий глава государства Владимир Путин традиционно проголосовална избирательном участке в Академии наук на улице Косыгина. Премьер-министрДмитрий Медведев отдал голос на участке в здании Шуваловской гимназии№1448 в Москве. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала вСанкт-Петербурге.Спикер Госдумы Вячеслав Володин пришел наизбирательный участок в центре Москвы, одним из первых региональных лидеров,реализовавших свое избирательное право, стал губернатор Волгоградской областиАндрей Бочаров.Активно идет голосование и за границей, тысячироссийских граждан приходят на избирательные участки, открытые в диппредставительствахРоссии. Единственная проблема на Украине – местные националисты за несколькодней до выборов заявили, что намерены блокировать российские дипломатическиеучреждения и не дадут гражданам нашей страны проголосовать. Из Киева и других крупныхгородов страны приходят сообщения о том, что силовики не пускают на участки ниграждан России, желающих проголосовать, ни националистов.Глава Центризбирома Элла Памфилова пообещаларазобраться с немногочисленными фактами нарушений, о которых сообщалинаблюдатели в двух-трех регионах России. К слову, в столице никаких нарушенийна участках не зафиксировано.На выборах работают сотни международных наблюдателей,они довольны организацией и проведением голосования. Независимый наблюдатель изМонголии Нинж Дэмбэрэл назвал президентские выборы в России более открытыми,чем выборы главы государства в США.В свою очередь член парламента Словакии Марек Крайчи,который наблюдает за президентскими выборами в Саратовской области, заявил, чтоизбирательная процедура стала гораздо более прозрачной. "Я вижу, что здесьочень хорошая и дружелюбная атмосфера", – отметил зарубежный гость.Позитивное впечатление голосование произвело и на представителяАргентины Фернандо Рива Мендоса. Он отметил высокую активность избирателей ссамого начала работы участков. "Нас очень удивило то, как организованывыборы, что люди приходят сюда ранним утром, голосуют... Надеюсь, все так ибудет сегодня – спокойно и размеренно", – сказал наблюдатель.Сегодня, 18марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главегосударства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца,составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российскийобщенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР),Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("КоммунистыРоссии"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский("Яблоко").