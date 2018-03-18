В восточных
регионах страны полным ходом идет подсчет голосов на президентских выборах. Первые
результаты голосования Центризбирком объявит в 21 час по московскому времени,
когда закроются избирательные участки в самой восточной области России – Калининградской.
В восточных
регионах страны полным ходом идет подсчет голосов на президентских выборах. Первые
результаты голосования Центризбирком объявит в 21 час по московскому времени,
когда закроются избирательные участки в самой восточной области России – Калининградской.
Что точно можно
сказать о нынешних выборах – это то, что они показывают высокую активность
избирателей. По сравнению с прошедшими в прошлом году парламентскими – прирост около
7%. Причем, избиратели демонстрируют свою активную гражданскую позицию не
только в России, но и за ее пределами.
К середине дня
явка приблизилась в 40%, сейчас уже перевалила за 50%. И это ещё не предел, так как основанная масса избирателей живет в центральных регионах страны, а до закрытия
участков здесь еще остается два часа.
Восточные же
регионы голосовали очень активно - в
некоторых районах Чукотки и Камчатки к избирательным участкам выстраивались
огромные очереди. О большом наплыве избирателей сообщалось из Крыма. Жители
республики впервые голосуют на выборах президента России.
Стоит подчеркнуть, что 18 марта для Крыма – особенный
день. Ровно четыре года назад произошло историческое воссоединение полуострова
с Россией. Ему предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство
крымчан и севастопольцев высказались за то, чтобы, по словам президента
Владимира Путина, "вернуться в родную гавань".
К 14 часам свои голоса на выборах отдали первые лица
страны и все кандидаты на высший пост в
стране. Действующий глава государства Владимир Путин традиционно проголосовал
на избирательном участке в Академии наук на улице Косыгина. Премьер-министр
Дмитрий Медведев отдал голос на участке в здании Шуваловской гимназии
№1448 в Москве. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в
Санкт-Петербурге.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пришел на
избирательный участок в центре Москвы, одним из первых региональных лидеров,
реализовавших свое избирательное право, стал губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров.
Активно идет голосование и за границей, тысячи
российских граждан приходят на избирательные участки, открытые в диппредставительствах
России. Единственная проблема на Украине – местные националисты за несколько
дней до выборов заявили, что намерены блокировать российские дипломатические
учреждения и не дадут гражданам нашей страны проголосовать. Из Киева и других крупных
городов страны приходят сообщения о том, что силовики не пускают на участки ни
граждан России, желающих проголосовать, ни националистов.
Глава Центризбирома Элла Памфилова пообещала
разобраться с немногочисленными фактами нарушений, о которых сообщали
наблюдатели в двух-трех регионах России. К слову, в столице никаких нарушений
на участках не зафиксировано.
На выборах работают сотни международных наблюдателей,
они довольны организацией и проведением голосования. Независимый наблюдатель из
Монголии Нинж Дэмбэрэл назвал президентские выборы в России более открытыми,
чем выборы главы государства в США.
В свою очередь член парламента Словакии Марек Крайчи,
который наблюдает за президентскими выборами в Саратовской области, заявил, что
избирательная процедура стала гораздо более прозрачной. "Я вижу, что здесь
очень хорошая и дружелюбная атмосфера", – отметил зарубежный гость.
Позитивное впечатление голосование произвело и на представителя
Аргентины Фернандо Рива Мендоса. Он отметил высокую активность избирателей с
самого начала работы участков. "Нас очень удивило то, как организованы
выборы, что люди приходят сюда ранним утром, голосуют... Надеюсь, все так и
будет сегодня – спокойно и размеренно", – сказал наблюдатель.
Сегодня, 18
марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе
государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца,
составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский
общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР),
Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты
России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский
("Яблоко").