Президент России в ночь на
понедельник посетил митинг-концерт на Манежной площади, посвященный четвертой
годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глава государства
поблагодарил сторонников за оказанную поддержку.
Президент России в ночь на
понедельник посетил митинг-концерт на Манежной площади, посвященный четвертой
годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глава государства
поблагодарил сторонников за оказанную поддержку.
"Спасибо большое за поддержку
кто в Москве и нашим сторонникам на всей территории огромной страны, спасибо
большое за результат", – сказал Путин. По его словам, все, кто голосовал -
это одна большая общая команда.
"Я вижу признание того, что
сделано за последние годы, вижу надежду, что мы будем работать так же
напряженно, ответственно и результативно", – обратился к сторонникам глава
государства. Люди очень эмоционально, с бурей восторга отреагировали на слова
президента. "Нас ждет успех!" – сказал Путин.
По его словам, важно сохранить
единство. "Мы будем думать в нашей работе о будущем Родины и наших
детей", – подчеркнул Путин, выразив слова благодарности своим сторонникам
за поддержку.
"Россия" Россия Россия!"
– трижды проскандировал президент вместе с собравшимися на митинг-концерт.
В России 18 марта состоялись
седьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет.
В избирательных бюллетенях было восемь кандидатов.
По данным Центризбиркома, на 22:55
по Москве подсчитано 39% голосов избирателей. Безоговорочно лидирует Владимир
Путин – 74,6%, Павел Грудинин – 13,7%, а тройку лидеров замыкает Владимир
Жириновский – 6,5%. Явка составила 60,0%.