Президент России в ночь на понедельник посетил митинг-концерт на Манежной площади, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глава государства поблагодарил сторонников за оказанную поддержку.

Президент России в ночь напонедельник посетил митинг-концерт на Манежной площади, посвященный четвертойгодовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глава государствапоблагодарил сторонников за оказанную поддержку."Спасибо большое за поддержкукто в Москве и нашим сторонникам на всей территории огромной страны, спасибобольшое за результат", – сказал Путин. По его словам, все, кто голосовал -это одна большая общая команда."Я вижу признание того, чтосделано за последние годы, вижу надежду, что мы будем работать так женапряженно, ответственно и результативно", – обратился к сторонникам главагосударства. Люди очень эмоционально, с бурей восторга отреагировали на словапрезидента. "Нас ждет успех!" – сказал Путин.По его словам, важно сохранитьединство. "Мы будем думать в нашей работе о будущем Родины и нашихдетей", – подчеркнул Путин, выразив слова благодарности своим сторонникамза поддержку."Россия" Россия Россия!"– трижды проскандировал президент вместе с собравшимися на митинг-концерт.В России 18 марта состоялисьседьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет.В избирательных бюллетенях было восемь кандидатов.По данным Центризбиркома, на 22:55по Москве подсчитано 39% голосов избирателей. Безоговорочно лидирует ВладимирПутин – 74,6%, Павел Грудинин – 13,7%, а тройку лидеров замыкает ВладимирЖириновский – 6,5%. Явка составила 60,0%.