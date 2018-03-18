Замглавы немецкой разведки Оле Диль на секретном совещании с депутатами заявил, что северокорейские ракеты сейчас могут достигнуть Европы и Германии. Он также добавил, что Пхеньян в состоянии оснастить их ядерными боеголовками.

Федеральная разведывательная служба Германии проинформировала депутатов Бундестага о возможностях КНДР нанести ракетный удар по странам Европы. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на собственные источники.Как пишет издание, замглавы ведомства Оле Диль на секретном совещании с депутатами заявил, что северокорейские ракеты "сейчас могут достигнуть Европы и Германии". Он также добавил, что Пхеньян в состоянии оснастить их ядерными боеголовками, передает ТАСС.