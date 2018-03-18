Процесс обеспечения голосования россиян на президентских выборах на территории Украины должен определяться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом из-за отсутствия международных стандартов в этой области, сообщили в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Организация голосования россиян на Украине должна регламентироваться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом из-за отсутствия международных стандартов, сообщили в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству (БДИПЧ ОБСЕ) в Европе. Пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер сообщил, что мандат на проведение наблюдения бюро распространяется только на территорию России, передает ТАСС.МИД РФ призвал ОБСЕ обеспечить наблюдение за ситуацией на Украине, где россиянам отказывают в доступе в консульства для голосования на выборах президента РФ, сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД России Андрей Нестеренко. По словам Нестеренко, были угрозы со стороны радиальных сил на Украине в адрес российских избирателей, и задача ОБСЕ – фиксировать все нарушения и доводить их до широкой общественности, передает РИА Новости.16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не предусматривает доступа граждан РФ для голосования. В ночь перед выборами здания посольств и консульств были оцеплены украинскими силовиками. В итоге проголосовать смогли только сотрудники диппредставительств.Вход на избирательные участки продолжает блокироваться.