Актер Михаил Казаков, который сыграл Илью Полежайкина в сериале Папины дочки, пришел на программу Привет, Андрей. Артист изменился до неузнаваемости.

Актер Михаил Казаков, который сыграл Илью Полежайкина в сериале "Папины дочки", пришел на программу "Привет, Андрей". Артист изменился до неузнаваемости.Зрители запомнили Казакова полненьким добродушным мальчиком. Когда же артист зашел в студию, его не узнал даже Борис Грачевский. Полежайкин из "Папиных дочек" невероятно похудел. В январе 2018 года ему исполнилось 30 лет.Ведущий программы Андрей Малахов также был удивлен, увидев Казакова. Ошарашенный шоумен попросил Михаила раскрыть тайну его преображения. "Секрет очень прост – ходьба. Я два месяца посвятил ходьбе, и вот результат. Многие знакомые меня сейчас просто не узнают", – честно ответил Казаков.Изменения произошли не только во внешности артиста. Он полностью пересмотрел свои взгляды на жизнь, и в какой-то момент Михаил осознал, что не хочет продолжать актерскую карьеру. "Актерство – это все-таки не мое. Я окончил бизнес-школу, экономический факультет. Мне всегда было ближе предпринимательство, хотя я очень благодарен Борису Юрьевичу за невероятные воспоминания", – поделился артист.Казаков вернулся в родную Тверь и создал свой бизнес. В 2011 году актер женился, а спустя еще год стал папой. Сейчас он воспитывает родного сына Мирослава и дочку жены, которую она родила от другого мужчины до брака с Михаилом.Однако в жизни Казакова не все так гладко, как может показаться со стороны. Артист отсидел в тюрьме год за убийство. В январе 2005 года в Твери Михаил зарезал 20-летнего юношу. Самому актеру на тот момент было 16 лет. Казаков вступился за знакомую, но в какой-то момент не рассчитал свои силы. Михаилу пришлось год пробыть в тюрьме, пока его дело не переквалифицировали на менее тяжкую статью, позволяющую актеру выйти на свободу.