Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что с начала президентской избирательной кампании в Центризбирком поступило 6 тысяч 366 звонков и письменных обращений о возможных нарушениях. Кроме того, Центризбирком зафиксировал DDOS-атаку на сайт комиссии 18 марта ночью, источники атаки — из 15 стран.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что с начала президентской избирательной кампании в Центризбирком поступило 6 тысяч 366 звонков и письменных обращений от избирателей, кандидатов и членов комиссий о возможных нарушениях или недоработках местных комиссий. 795 жалоб касались возможного применения административного ресурса."Около 200 обращений пошло в Генпрокуратуру, 40 с чем-то губернаторам, два-три в Следственный комитет", — приводит слова Памфиловой "Интерфакс". Глава ЦИК добавила, что часть жалоб была направлена также в МВД.Кроме того, продолжила она, Центризбирком зафиксировал DDOS-атаку на сайт комиссии 18 марта ночью: примерно с 2 до 5 часов, источники атаки – из 15 стран.Что касается явки избирателей, как сообщила Памфилова, около 205 тысяч граждан проголосовали досрочно в России, немногим менее 35 тысяч россиян — за рубежом. Она напомнила, что досрочное голосование в России, в труднодоступных местностях, началось с 25 февраля, за рубежом — с 3 марта, пишет РИА Новости.