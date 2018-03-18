Первые лица страны отдали свои голоса на выборах президента. Голосование идет полным ходом, в восточных регионах отмечается высокая явка избирателей.

Первые лица страны отдали свои голосана выборах президента. Голосование идет полным ходом, в восточных регионахотмечается высокая явка избирателей.Кандидат в президенты и действующийглава государства Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участкев Академии наук на улице Косыгина. Поздоровавшись с сотрудницей участковойизбирательной комиссии и получив бюллетень, он удалился в кабинку дляголосования. После этого Путин подошел к одной из электронных урн, которымиоборудован участок и опустил листок.В холле Академии наук собралосьнесколько десятков представителей российской и иностранной прессы.Присутствовали в зале и наблюдатели от партий и кандидатов. В связи с приездомПутина меры безопасности не усиливались и доступ на участок для желающихпроголосовать не ограничивался.Спикер Госдумы Вячеслав Володинпроголосовал на избирательном участке вцентре Москвы. "Как ваше настроение?" – поинтересовался председательнижней палаты парламента у членов избирательной комиссии, получая бюллетень дляголосования. "Отлично!" – ответили ему. Проголосовав, Володинприветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева,который пришел отдать свой голос на выборах президента.Одним из первых региональных лидеров, реализовавших своеизбирательное право, стал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Научастке он обратился ко всем, кто переживает за страну. "Прошу одетьсяпотеплее, в соответствии с погодой, прийти с родными и близкими на избирательныеучастки и сделать свой выбор будущего – нашей страны, родных и близких, своихдетей", – сказал глава региона.Также свои голоса на выборах уже отдали вриогубернатора Самарской области Дмитрий Азаров, глава Оренбургской области ЮрийБерг и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. "Выборы президентаРоссии – это важнейший день в жизни каждого жителя Пензенской области, нашейстраны и в моей жизни. Поэтому я сегодня с момента открытия пришел наизбирательный участок", – заявил Белозерцев журналистам.ГубернаторАстраханской области Александр Жилкин проголосовал на своемизбирательном участке - в Астраханской государственной консерватории.На избирательных участках также уже побывали главы Кабардино-Балкарии и Башкирии Юрий Коков и Рустэм Хамитов.Одной из первых свой голос за кандидата в президенты отдалаглава ЦИК Элла Памфилова. Ей пришлось отстоять в очереди из желающихпроголосовать около 30 минут. "Я проголосовала. Меня радует, что людиидут, немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно", – сказала председательЦентризбиркома.Сегодня, 18 марта в России проходятвыборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, которыйбаллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это СергейБабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданскаяинициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").Все избирательные участкиработают по единому графику – с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первыми голосуютжители восточных регионов, а в самом западном – Калининградской области –избирательные участки закроются, когда в Москве будет 21:00. До этого времениСМИ не публикуют информацию о предварительных результатах выборов, сообщаются лишьданные о явке избирателей.В частности, явкав Камчатском крае за два часа до закрытия участков составила 63,86%.На выборахпрезидента шесть лет назад к этому времени свой выбор сделали 57,04%избирателей региона.Впервые выборы президентапроходят в Крыму и Севастополе. Там открылось порядка 1400 избирательныхучастков, а свой голос могут отдать около 1,8 миллиона избирателей. На всех участкахдежурят наблюдатели, которые следят за чистотой голосования на выборах.