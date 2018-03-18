В традиционном ежегодном мероприятии приняли участие воспитанники подшефных детских домов и школ-интернатов региона.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области совместно с членами регионального отделения общества «Динамо» организовали и провели ежегодный традиционный спортивный праздник «Проводы зимы». Ключевая цель мероприятия – воспитание у подрастающего поколения любви к искусству и спорту.В этом году на базу спортивно-развлекательного комплекса «Заячья гора» (Суздальский район) приехали более 80 воспитанников подшефных детских домов и школ-интернатов из Владимира, Мурома, Лухтоново, Собинки, Покрова и Мелехово, представившие семь команд.Открывая мероприятие, организаторы, а так же присутствующие ветераны боевых действий, отметили, что такое времяпровождение является отличным зарядом бодрости и отличного настроения. Также они пожелали всем удачи и веры в победу.В течение нескольких часов ребята соревновались в умении загонять шары в лузу в ходе игры в русский бильярд, в меткости - во время игры в дартс, а так же демонстрировали способности в шахматах и шашках. Также провели состязание в художественной самодеятельности.Пока судейская коллегия оценивла результаты, ребта, после предварительного инструктажа сотрудников полиции и под их присмотром, катались с горы на тюбингах, не скрывая свои эмоции и приподнятое настроение.По итогам соревнований лучшими стали:бильярд - Сергей Рунов из Муромского детского дома;шахматы – Артем Бабкин, Покровский детский дом;шашки – Наталья Егорова, Мелеховский детский дом;дартс – Андрей Власов, Покровский детский дом.В художественной самодеятельности места распределились следующим образом:1 место - Муромский детский дом.2 место – Лухтоновский детский дом.3 место – Собинский детский дом.Все победители были награждены кубками и дипломами, а участники получили подарки.Завершился день праздничным чаепитием, за которым ребята делились впечатлениями от проведенного на "Заячьей горе" дня и планами на встречу в следующем году.