Анастасия Волочкова сменила имидж. Балерина нарастила волосы. Получившемся результатом артистка похвасталась в Instagram.

Анастасия Волочкова сменила имидж. Балерина нарастила волосы. Получившемся результатом артистка похвасталась в Instagram."Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой", – подписала снимок из салона красоты Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).На фотографии Анастасия выглядит заметно преобразившейся. Лицо балерины посвежело, а новые локоны добавили ее образу шарм. Поклонники пришли в неописуемый восторг от своей любимицы. Фанаты оставили под снимком балерины 4,5 тысячи комментариев.Одни принялись гадать, на сколько лет помолодела Волочкова, после преображения: "Вообще не узнать. Лет 15 скинули", "Как будто на 20 лет помолодела. Красивая", "Свежее лицо -15 Отлично". Другие же просто выразили свое восхищение: "Очень идет!!! Гладкая прическа мне тоже очень нравится.У вас благородные черты лица,вам все прически идут.В общем красоту,ничем не испортишь!" "Даже милая и добрая..удовлетворенная..ура!!!наконец-то", "И правда очень хорошенькая стали! Нежнее, еще женственнее!Радуйте нас почаще".