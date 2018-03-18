Певица Лидия Русланова была одной из самых известных исполнительниц СССР, заслуженной артисткой. Она обладала уникальными вокальными данными и, по признанию многих, лучше всех исполняла русские народные песни. Но всеобщая любовь не уберегла ее от ареста и заключения. В чем провинилась певица?

Певица Лидия Русланова была одной из самых известных исполнительницСССР, заслуженной артисткой. Она обладала уникальными вокальными данными и, по признаниюмногих, лучше всех исполняла русские народные песни. Но всеобщая любовь неуберегла ее от ареста и заключения. В чем провинилась певица?Золотой голосСвою карьеру исполнительницы Русланова начала в 1917 году ввозрасте 17 лет. Уже в 1920-х годах она стала одной из самых популярныхисполнительниц в СССР. Во время Великой Отечественной войны Русланова ездила сконцертами по всему фронту, а в мае 1945 года пела выступала перед солдатами,бравшими Берлин.Исполнительница обладала сильным и красивым голосом, еепение никого не оставляло равнодушным. Одной из первых она исполнила один изсимволов Великой Отечественной – песню "Катюша". Не менее знаменитыми стали другие ее хиты – "Светит месяц", "Валенки" и прочие.В 1948 году Русланову неожиданно арестовывают вместе с мужем– генералом Владимиром Крюковым. Ей предъявили обвинения в антисоветской пропаганде и даже мародерстве.Опасные связиПо мнению историков, Русланова и ее супруг поплатились задружбу с маршалом Победы Георгием Жуковым. Дело в том, что после окончаниявойны влияние военачальника резко возросло. Это явно не нравилось окружениюИосифа Сталина, которое считало маршала угрозой своему положению, ведьпомимо популярности в народе за Жуковым стояла армия. А раз так, то онпревращался в слишком влиятельную и неудобную для многих фигуру.В 1948 году был раскрыт "заговор военных". МаршалаПобеды и его сторонников заподозрили в подготовке государственного переворота.Ближайшие соратники Жукова были арестованы.Одним из них и был муж Руслановой Владимир Крюков. На допросахон признался, что посещал притоны, а при своем госпитале во время войныорганизовал самый настоящий бордель. А девушек, которые там работали, награждалбоевыми медалями. Кроме того, в признательной записке Крюков заявил, чтозанимался грабительством и мародерством в Европе – тащил ковры, ткани, да ивообще все, что плохо лежало. А орден, в том числе Звезду Героя, получил исключительнопо протекции Жукова.На следствии было заявлено, что также по личному указаниюмаршала получила награду – орден Отечественной войны I степени – и Русланова.Награду у нее вскоре отобрали, а затем и вовсе арестовали. По обвинению в"антисоветской деятельности".Главный вопрос, который интересовал следователей – отношенияпевицы с маршалом Жуковым. Чекисты пытались добиться от нее информации, котораямогла бы послужить компроматом на именитого военачальника. Но ничего такогопевица им не сказала. Возможно, именно это спасло Жукова от ареста изаключения.Дачи, меха и картиныРуслановой же пришлось отдуваться по полной. У певицы и еемужа следователи обнаружили огромное количество ценностей. Они владели двумядачами, тремя квартирами, четырьмя автомобилями. Кроме того, при обысках была найдена антикварная мебель, сотни соболиных шкур, радиоприемники, редкиесервизы, километры ценных тканей.Оказалось, что супруги владели настоящей коллекцией картин,которой вполне бы хватило, чтобы организовать целый музей живописи. Пять картинБорис Кустодиева, столько же – Ивана Шишкина, по четыре полотна Михаила Нестероваи Ильи Репина, по три – Василия Поленова, Ивана Айвазовского, по два полотнаВалентина Серова и Михаила Врубеля, а также картины Исаака Левитана, КарлаБрюллова, Ивана Крамского и других известных художников. Всего у супругов было изъято 130 шедевров живописи.Помимо прочего, следователи конфисковали старинные немецкиекниги, два "Мерседеса", 107 килограммов серебра, 32 пары обуви, 87костюмов. Как предполагали правоохранители, все эти ценности были вывезены изГермании как "трофеи".Не без азартаОтдельного внимания заслуживает коллекция бриллиантов,принадлежавшая Руслановой. Но в квартире певицы она не хранилась, а, какоказалось, была спрятана в надежном месте у женщины, которая работаладомоправительницей. Русланова ей полностью доверяла.В феврале 1948 года коллекция бриллиантов была найдена накухне под плитой. Всего было изъято 208 драгоценных камней, а также жемчуг, золото иплатина, изумруды и саприфы. Общий вес драгоценностей составил 16 килограммов.Как объяснила появление у себя таких богатств певица? По еесловам, она хорошо зарабатывала на исполнении песен и приобрела бриллианты на выплаченные ей гонорары. Вместе с тем Русланова заявила, что занималасьскупкой драгоценностей с начала 30-х годов. "Признаюсь, делалаэто не без азарта", – сказала она следователям.За колючей проволокойСледствие длилось почти два года. Наконец, 8 октября 1949года суд огласил приговор – 10 лет исправительно-трудовых лагерей сконфискацией имущества. Отбывать наказание певицу отправили в "Тайшетскийфилилал ГУЛАГа" в Иркутской области.После смерти Сталина и ареста его соратника Лаврентия БерииКрюков направил ходатайство Георгию Жукову с просьбой посодействовать восвобождении. Маршал Победы к тому моменту уже вышел из опалы и занимал постзаместителя министра обороны СССР. Прошение было удовлетворено: в 1953 годуКрюков и Русланова были освобождены.Муж певицы так и не сумел оправиться от заключения. Онумер спустя шесть лет после освобождения. Русланова сильно переживала потерю супруга и прекратила выступать практически на год.Тем не менее, люди помнили исполнительницу,любили ее песни. В 60-е годы она продолжала гастролировать, принимала участие вфестивалях, правда, гораздо реже, чем во времена расцвета своей карьеры. Сконцертами по городам СССР Русланова ездила до самого конца своей жизни. Всентябре 1973 года она скончалась от сердечного приступа. Исполнительницупохоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.