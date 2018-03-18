Ольга Бузова пришла на выборы президента России. Певица проголосовала на избирательном участке в центре Москвы.

Ольга Бузова пришла на выборы президента России. Певица проголосовала на избирательном участке в центре Москвы."С самолета – сразу на избирательный участок 🇷🇺 Я считаю, что каждый голос важен ☝🏻 Я свой выбор сделала", – написала звезда "Дома-2" на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).На выборы Ольга приехала сразу с аэропорта. Накануне вечером у нее был концерт в Таллине."Вообще-то я патриот, самый настоящий. Я очень люблю свою страну, люблю Россию и я патриот от кончиков волос до пальчиков ног. Поэтому я думаю, что вполне возможно я за Россию во всем ее проявлении. Ну, и Крым наш", – заявила Бузова телеканалу "360".Однако поклонников знаменитости сильно обеспокоил ее внешний вид. Оля явно была утомлена перелетом. Хоть певица и пыталась скрыться за очками, дотошные фанаты все же разглядели у нее мешки под глазами. "Фото из серии "Привет с большого бодуна", "Опухшая то какая", "Видать бухнула после концерта", "Оля иди спи. Угробишь все здоровье с этими концертами", – написали фолловеры.Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Все избирательные участки работают по единому графику – с 08:00 до 20:00 по местному времени.