Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter планы президента Украины по вступлению страны в Евросоюз.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter планы президента Украины по вступлению страны в Евросоюз. Пушков сравнил Порошенко с завоевателем Аттилой.Порошенко угрожает, подобно Аттиле, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 марта 2018 г.Пушков считает, что приняв Украину через несколько лет, ЕС подпишет себе смертный приговор.Ранее Порошенко дал интервью немецкой медиагруппе Funke, в котором выказал убежденность, что членство Украины в Евросоюзе — вопрос лет, а не десятилетий.Участием в объединенной Европе планы Порошенко не ограничиваются. Он также хочет сделать Украину членом НАТО до конца 2019 года. В 2016 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что Украина не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет.