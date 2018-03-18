В России прошли очередные выборы главы государства. Подсчет голосов еще продолжается, но Центризбирком уже опубликовал первые результаты.

В России прошли очередные выборы главы государства. Подсчет голосов еще продолжается, но Центризбирком уже опубликовал первые результаты.Лидером избирательной гонкиявляется действующий президент Владимир Путин. По данным ЦИК на текущий момент,за него отдали голоса 71,9% избирателей.На втором месте расположилсякандидат от КПРФ Павел Грудинин с 15,9% голосов. Тройку лидеров замыкает лидерЛДПР Владимир Жириновский – 6,9%.Далее идут Ксения Собчак – 1,3%, Григорий Явлинский – 0,7%, Сергей Бабурин – 0,6%, Максим Сурайкин – 0,6%, Борис Титов – 0,5%. В настоящий момент подсчитано более 20% голосов.В России 18 марта состоялисьседьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет.По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 миллионов858 тысяч 228 избирателей – это на миллион больше, чем на выборах 2012 года.Избирательные участки во всех регионах были открыты с 8:00 до 20:00 по местномувремени.На президентский пост претендуютвосемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("КоммунистыРоссии"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует ввыборах в качестве самовыдвиженца.Первыми на выборах голосовалижители восточных регионов страны – Чукотки, Камчатки, Магаданской области,Хабаровского Края, Приморья и Сахалина. Избирательные участки там закрылись,когда в Москве еще было обеденное время.Дальний Восток голосовал активно,на многих участках выстроились огромные очереди к избирательным урнам.Последними голосовали жители Калининградской области – самого западного регионастраны. Также стоит отметить, что в голосовании на выборах президента впервые принимали участие жители Крыма и Севастополя.Выбирали главу российскогогосударства и за границей. Так, В Вашингтоне на открытии лично присутствовалпосол России Анатолий Антонов. Комиссия получила 13 510 бюллетеней. Всего зарубежом было организовано более 360 участком для голосования, этим правом могливоспользоваться до 1,8 миллиона россиян.В целом активность граждан на этихвыборах была выше, чем шесть лет назад. Так, по состоянию на 18:00 помосковскому времени явка уже превышала 50% и составила 52,97%. А спустя часЦентризбирком опубликовал новые данные – явка достигла почти 60%.По словам международныхнаблюдателей, голосование прошло спокойно, доступ на избирательные участки былоткрыт всем гражданам, имеющим право голоса. Так, член парламента СловакииМарек Крайчи, который наблюдал за президентскими выборами в Саратовскойобласти, заявил, что избирательная процедура стала гораздо более прозрачной."Я вижу, что здесь очень хорошая и дружелюбная атмосфера. На мой взгляд,процесс выборов организован весьма открыто, и выборы доступны дляизбирателей", – сказал он.