Действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По имеющейся на данный момент информации, он набирает более 72,5%. Таковы данные по итогам обработки около 25% протоколов участковых избирательных комиссий.
Действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По имеющейся на данный момент информации, он набирает более 72,5%. Таковы данные по итогам обработки около 25% протоколов участковых избирательных комиссий.
На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин – около
15% голосов. Третье место – у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (почти 7% голосов).
Такие данные привела Центральная избирательна комиссия.
Согласно им, четвертое место занимает кандидат от
"Гражданской инициативы" Ксения Собчак ( ее показатель – почти 1,4%).
За ней следуют Григорий Явлинский (0,78%), Сергей Бабурин и Максим Сурайкин (около
0,6% у каждого) и Борис Титов(0,6%).