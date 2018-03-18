Действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По имеющейся на данный момент информации, он набирает более 72,5%. Таковы данные по итогам обработки около 25% протоколов участковых избирательных комиссий.

Действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По имеющейся на данный момент информации, он набирает более 72,5%. Таковы данные по итогам обработки около 25% протоколов участковых избирательных комиссий.На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин – около15% голосов. Третье место – у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (почти 7% голосов).Такие данные привела Центральная избирательна комиссия.Согласно им, четвертое место занимает кандидат от"Гражданской инициативы" Ксения Собчак ( ее показатель – почти 1,4%).За ней следуют Григорий Явлинский (0,78%), Сергей Бабурин и Максим Сурайкин (около0,6% у каждого) и Борис Титов(0,6%).