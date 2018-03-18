Стали известны предварительные результаты голосования в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь. Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин заручился поддержкой абсолютного большинства жителей полуострова.

Стали известны предварительные результаты голосования в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь. Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин заручился поддержкой абсолютного большинства жителей полуострова.На настоящий момент Путин набирает в Крыму 91,7% голосов избирателей, а в городе русской воинской славы Севастополе – 92%. Подсчет голосов пока продолжается. Для Крыма сегодняшний день – не просто день выборов, но и четвертая годовщина исторического воссоединения с Россией.