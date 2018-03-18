В бурятском Северобайкальске на избирательный участок пришел медведь. Также были замечены избиратели в костюмах монстра и панды. В Ленинградской области проголосовал избиратель в костюме ракеты Сармат, а в Липецке - двое 19-летних братьев-близнецов в доспехах русских богатырей.

В бурятском Северобайкальске на избирательный участок пришел медведь — однако быстро выяснилось, что это местный житель в соответствующем костюме. Он даже не забыл взять с собой паспорт.Сотрудники избиркома нашли неожиданного гостя в списках, выдали ему бюллетень и попросили не сломать кабинку. В кабинку он не поместился, но свой голос на проходящих в России 18 марта выборах президента все же отдал, сообщает информационное агентство "Восток-Телеинформ". Выборы в республике проходят весело и с шутками — еще на одном участке были замечены избиратели в костюмах панды и монстра.На избирательном участке 639 в Горбунках Ломоносовского района Ленинградской области проголосовал избиратель в костюме ракеты "Сармат", сообщает сайт "47 новостей". В Адыгее житель аула Егерухай Кошехабльского района Хамид Хаконов приехал на избирательный участок верхом на коне, облачившись в национальную одежду — черкеску, передает Life.А на один из участков в Липецке пришли голосовать двое 19-летних братьев-близнецов в доспехах русских богатырей, передает РИА Новости. Всего же на избирательный участок в липецкой школе №20 пришли 10 богатырей в кольчугах, шлемах и с мечами — участники клуба исторической реконструкции "Северный берег".