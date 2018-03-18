В России начались выборы президента страны. Голосование
проходит в седьмой раз, в избирательном бюллетене – восемь фамилий.
В России начались выборы президента страны. Голосование
проходит в седьмой раз, в избирательном бюллетене – восемь фамилий.
Конкуренцию
действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в
качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия
"Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир
Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим
Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий
Явлинский ("Яблоко").
Все избирательные участки
работают по единому графику – с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первыми голосуют
жители восточных регионов, а в самом западном – Калининградской области –
избирательные участки закроются, когда в Москве будет 21:00. До этого времени
СМИ не публикуют информацию о предварительных результатах выборов, сообщаются лишь
данные о явке избирателей.
В частности, явка по Камчатскому краю на 6:00 мск составила
более 54% от общего количества избирателей в регионе (на выборах 2012 года к
этому моменту явка достигла 46%), при этом жители шести сел Камчатки – Парень,
Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная, проголосовали в полном составе,
показав стопроцентную явку. На Чукотке к этому же времени на участки пришли более 67%
процентов избирателей.
Впервые
выборы президента проходят в Крыму и Севастополе. Там открылось порядка 1400
избирательных участков, а свой голос могут отдать около 1,8 миллиона избирателей.
В республике создали два специальных участка для голосования: один из них в
районе строительства моста через Керченский пролив, а второй – в зале нового
терминала аэропорта Симферополь.
За
голосованием в Крыму и Севастополе следят наблюдатели из Франции, Норвегии,
Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Кипра и Дании.
Следить
за выборами президента можно онлайн, веб-трансляция работает более чем
с 40 тысяч избирательных участков по всей стране. Необходимую ИТ-инфраструктуру
для видеонаблюдения создали еще в 2013 году. Система может выдержать до одного миллиона 200 тысяч
одновременных просмотров.
По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 миллионов
858 тысяч 228 избирателей. На выборах
2012 года были зарегистрированы 109 миллионов 860 тысяч 331 избирателей.
Выборы президента – процедура прямого,
тайного и всеобщего голосования . Глава государства избирается на шесть лет.