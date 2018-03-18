В России начались выборы президента страны. Голосование проходит в седьмой раз, в избирательном бюллетене – восемь фамилий.

В России начались выборы президента страны. Голосованиепроходит в седьмой раз, в избирательном бюллетене – восемь фамилий.Конкуренциюдействующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется вкачестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия"Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), ВладимирЖириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), МаксимСурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и ГригорийЯвлинский ("Яблоко").Все избирательные участкиработают по единому графику – с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первыми голосуютжители восточных регионов, а в самом западном – Калининградской области –избирательные участки закроются, когда в Москве будет 21:00. До этого времениСМИ не публикуют информацию о предварительных результатах выборов, сообщаются лишьданные о явке избирателей.В частности, явка по Камчатскому краю на 6:00 мск составилаболее 54% от общего количества избирателей в регионе (на выборах 2012 года кэтому моменту явка достигла 46%), при этом жители шести сел Камчатки – Парень,Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная, проголосовали в полном составе,показав стопроцентную явку. На Чукотке к этому же времени на участки пришли более 67%процентов избирателей.Впервыевыборы президента проходят в Крыму и Севастополе. Там открылось порядка 1400избирательных участков, а свой голос могут отдать около 1,8 миллиона избирателей.В республике создали два специальных участка для голосования: один из них врайоне строительства моста через Керченский пролив, а второй – в зале новоготерминала аэропорта Симферополь.Заголосованием в Крыму и Севастополе следят наблюдатели из Франции, Норвегии,Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Кипра и Дании.Следитьза выборами президента можно онлайн, веб-трансляция работает более чемс 40 тысяч избирательных участков по всей стране. Необходимую ИТ-инфраструктурудля видеонаблюдения создали еще в 2013 году. Система может выдержать до одного миллиона 200 тысячодновременных просмотров.По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 миллионов858 тысяч 228 избирателей. На выборах2012 года были зарегистрированы 109 миллионов 860 тысяч 331 избирателей.Выборы президента – процедура прямого,тайного и всеобщего голосования . Глава государства избирается на шесть лет.