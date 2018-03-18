В Единой России заявили о важности участия в президентских выборах. Партия призвала граждан страны прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать за будущее государства.

В "Единой России" заявили о важности участия в президентских выборах. Партия призвала граждан страныприйти на избирательные участки, чтобы проголосовать за будущее государства.Сегодня, 18 марта, россияне делают выбор, от которого зависит будущее страны,ее развитие и процветание. Нам всем предстоит определить, в какой стране будутрасти наши дети и внуки, отметил секретарь генсовета "Единой России",вице-спикер Совета Федерации АндрейТурчак.В свою очередь, председатель Высшего совета партии Борис Грызлов сказал, что 18 мартаграждане России выбирают, каким станет будущее."Сегодня действительнознаменательный, объединяющий нацию день. День, когда все мы выбираем, какимстанет будущее. Четыре года назад, 18 марта, жители Крыма и Севастополя принялиисторическое решение о возвращении в состав России, сделав выбор в пользубудущего. Сегодня выбор сделает вся Россия, граждане страны придут наизбирательные участки и поддержат своего кандидата", – заявил Грызлов.Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "ЕдинойРоссии" Сергей Неверов убежден,что от того, какой выбор сделают сегодня граждане, зависит, как будетразвиваться Россия, каждый регион, каждый район и населенный пункт.Граждане России являются единственным источникомвласти, и именно вам предстоит определить, кто станет нашим президентом.Неверов призвал каждого определить будущее России наизбирательном участке. "Не будьте равнодушными. Голос каждого важен!" – добавилпарламентарий.С тем, что выборы главы государства дают возможностьпланировать будущее, согласна и заместитель секретаря генсовета "ЕдинойРоссии", член комитета Государственной Думы по госстроительству изаконодательству Ольга Баталина."Для меня нет вопроса – идти ли на выборы. Ко всему,что важно лично для нас, мы относимся с особенной тщательностью. Что важно дляменя, моей семьи, для многих моих друзей и коллег? Во-первых, это безопасность.Во-вторых, будущее и возможность его планировать", – подчеркнула депутат.Сделать ответственный выбор призвал каждого гражданинастраны замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Думы Евгений Ревенко. "Равнодушных быть недолжно. Сегодня нам всем нужно ответить на вопрос: какой будет страна, вкоторой жить и нам, и нашим детям. Для этого надо сделать простой, но весьмасерьезный шаг – прийти на избирательный участок", – сказал он.Выборы – это важнейший инструмент демократии.Ноэтим инструментом может воспользоваться только по-настоящему сильный,неравнодушный, а главное – ответственный человек. И я верю, что таких в нашейстране подавляющее большинство.Депутат СергейЖелезняк обратил внимание на то, что президент страны является гарантомзащиты традиционных ценностей, сохранения истории, технологического прогресса,социального благополучия и культурного многообразия, и подчеркнул, что Россииважно мнение каждого ее гражданина.Еще один единоросс, член Высшего совета партии Александр Жуков указал на то, чтоизбранный президент будет определять основные направления развития России."Именно мы, граждане России, являемся единственным источником власти в нашейстране, а высшее выражение власти народа – это свободныевыборы. Я считаю, что долг каждого гражданина – прийти на выборы ипроголосовать за будущее нашей Родины", – сказал Жуков.Наконец, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что выборы президента – это исключительное право только гражданРоссии именно потому, что судьба страны не может и не должна зависеть отповелений извне.Наше национальное самосознание, наш суверенитет,наши достоинство и сила могут и должны быть воплощены в личном созидательномгражданском выборе, который нас объединяет, сохраняет и дает преемственностьпоколений.Сегодня, 18 марта в России проходятвыборы президента. Конкуренцию действующему главегосударства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца,составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российскийобщенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР),Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и ГригорийЯвлинский ("Яблоко").Центризбирком отмечает высокую явку навыборах – в восточных регионах страны, где избирательные участки уже закрылись, активностьпри голосовании превышает показатели прошлых президентских и парламентских выборов в среднем на 5-7%.