Футболисты, тренерский и административный штабы сборной России приняли участие в голосовании на выборах президента страны. Все желающие проголосовали на избирательном участке №3026 на учебно-тренировочной базе хоккейного клуба Динамо в Новогорске.

Футболисты, тренерский и административный штабы сборной России приняли участие в голосовании на выборах президента страны. Все желающие проголосовали на избирательном участке №3026 на учебно-тренировочной базе хоккейного клуба "Динамо" в Новогорске."Сегодня не тот случай, когда надо говорить о нас, как о команде или футболистах, ведь мы в первую очередь граждане России, — сказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, которого цитирует ТАСС. — Сегодня нас это застало во время сбора. На полчаса сдвинули нашу подготовку"."Это мои первые выборы. Принимать участие в голосовании очень важно, каждый гражданин Российской Федерации должен голосовать и выбирать своего лидера", — сказал полузащитник национальной команды Роман Зобнин, слова которого передает РИА Новости.Кроме того, на избирательном участке в Новогорске свой выбор сделали министр спорта РФ Павел Колобков, министр спорта Московской области Роман Терюшков,"Наверное, для любого гражданина России один из самых главных моментов — выборы не только президента страны, но того пути, по которому государство пойдет в ближайшие шесть лет. Любой активный человек считает своим долгом сделать сегодня свой выбор и проголосовать", — рассказал Колобков.